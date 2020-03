NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die A-Aktien von Shell von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 2850 auf 1750 Pence gesenkt. Die gescheiterten Opec-Verhandlungen zur Begrenzung der Ölfördermenge dürften für extreme Preisschwankungen sorgen, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die europäischen Ölkonzerne stünden derzeit "mit dem Rücken zur Wand". Er schraubte deshalb seine Schätzungen für die von ihm beobachteten Unternehmen deutlich nach unten. Allerdings dürften die Ölpreise wohl kaum lange so extrem tief bleiben./edh/mis

