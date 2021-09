NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Gamesa von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 26 Euro gesenkt. Eine Phase sinkender Erwartungen an das Windkraftunternehmen dürfte länger dauern, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstumsschema für das Geschäft auf hoher See bleibe zwar intakt, Projektverzögerungen dürften aber vorerst die Umsätze bremsen. Auch bei Anlagen an Land gebe es anhaltenden Gegenwind./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 20:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.