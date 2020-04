NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat STMicroelectronics von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 19 Euro gesenkt. Die zuletzt deutliche Kurserholung habe die Aktie des Halbleiterkonzerns angesichts der durch die Corona-Krise wegbrechenden Absatzbranchen weniger attraktiv gemacht, begründete Analyst Sandeep Deshpande sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Langfristig sei STMicro aber gut positioniert, um sich einen bedeutendes Stück vom künftigen "Kuchen" in der Automobilindustrie und im Smartphonesektor zu sichern./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2020 / 23:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2020 / 00:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.