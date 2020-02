NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk nach Quartalszahlen von 7387 auf 6239 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) liege um drei Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick setze zudem voraus, dass sich die transportierten Volumina der Großreederei im zweiten Quartal stark erholen./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2020 / 17:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2020 / 17:23 / GMT

