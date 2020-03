NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen von 900 auf 832 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für Bezahldienstleister und machte darauf aufmerksam, dass es sich dabei nur um eine erste Kürzungsrunde handeln dürfte, wenn die Coronavirus-Pandemie nicht schnell unter Kontrolle gebracht werden könne./ajx/bek

