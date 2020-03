NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide von 110 auf 105 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen Rezessionsszenarien rechne er kurzfristig nicht mit einer Entspannung in der europäischen Chemiebranche, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er erwartet im zweiten Halbjahr nur eine Normalisierung, nicht aber einer rasante V-förmige Erholung. Für Anleger böten sich kurzfristig wohl weiter ausgewählte Qualitätsaktien mit defensivem Charakter an./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 03:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2020 / 03:50 / GMT

