NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 112 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen der Gewinnrisiken und der schwer vorhersagbaren Geschäftsentwicklung bleibe sie für die europäischen Konsumgüterhersteller vorsichtig, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Markt berücksichtige noch nicht ausreichend die Risiken durch die weiter steigenden Rohstoffpreise und die Kosteninflation. Pannuti revidierte ihre Ergebnisprognosen (EPS) für 2022 weiter nach unten. Zu den Qualitätstiteln mit weiterem Potenzial durch ein anhaltendes Wachstum zählten L'Oreal und Nestle, während Danone und Reckitt Benckiser Wetten auf eine Trendwende seien. Bei Beiersdorf könnte sich der Umsatzausblick auf das laufende Jahr als konservativ erweisen. Der Markt dürfte aber auf die Vorlage der Drittquartalszahlen als möglichen Zeitpunkt für einen aktualisierten Ausblick sowie Aussagen zu 2022 warten. Ihre Schätzungen für die Margenerholung seien indes vorsichtiger als die Konsensprognosen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2021 / 00:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2021 / 01:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.