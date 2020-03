NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 55 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Delphine Lee reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie französischer Banken um bis zu 8 Prozent. Gründe seien das schwächere Konjunkturumfeld und sinkende Zinsen. Für die BNP kürzte sie ihre Schätzungen im Schnitt um 5 Prozent./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 16:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2020 / 16:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.