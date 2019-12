NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 400 auf 370 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem angekündigten Produktionsstopp für die 737 Max blieben noch viele Fragen unbeantwortet, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser Schritt sei aber angesichts der schwer zu prognostierenden Rückkehr des Jets in den Flugbetrieb vermutlich nicht zu vermeiden gewesen./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2019 / 22:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2019 / 22:34 / EST

