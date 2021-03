NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 140 auf 130 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Er habe sein Kursziel, das bisher bis Dezember 2021 galt nun bis Dezember 2022 in die Zukunft verschoben und die Bewertung an die anderer Autozulieferer angepasst, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts einer Informationsveranstaltung zur Autobranche schrieb er zudem: Der Chef der Reifensparte habe eine detaillierte Schilderung der Aussichten für das laufende Jahr gegeben. So rechne Christian Kotz etwa damit, dass die Bestandsaufstockungen sich bis in das dritte und vierte Quartal fortsetzen dürften./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2021 / 19:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2021 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.