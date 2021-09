NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie des italienischen Versorgers Enel von 9,40 auf 9,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido begründete die leichte Zielsenkung mit etwas niedrigeren, wiederkehrenden Gewinnen im Jahr 2022 und danach. Den Zeitrahmen für das Kursziel verlängerte er bis Juni 2023. Vor allem wegen der anhaltenden Währungsschwäche in Chile und Peru reduzierte er auch seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) 2022. Das Papier sei aber weiterhin günstig bewertet und aktuell sehr werthaltig, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 19:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2021 / 19:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.