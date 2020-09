NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 8,50 auf 8,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach dem Nachfragetiefpunkt im zweiten Quartal hellten sich die Aussichten der Ölkonzerne wieder auf, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Eni hätten die jüngsten Quartalszahlen allerdings die Verwundbarkeit des Unternehmensportfolios im derzeitigen Umfeld unterstrichen, während die Bewertung vergleichsweise hoch erscheine. Maleks Favoriten im Sektor sind Total, Equinor, BP und Galp./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2020 / 20:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2020 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.