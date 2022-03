NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 297 auf 282 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach einem operativ schwachen dritten Quartal seien die 2022-er Ziele auf den ersten Blick beibehalten worden, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Freitag vorliegenden Studie. Effektiv habe aber eine Kürzung stattgefunden wegen der schwachen Profitabilität beim Versand auf dem Landweg, obwohl es von Treibstoffseite eher Rückenwind gegeben habe. Dies sei lediglich aufgewogen worden vom Luftfracht-Geschäft und Steuereffekten./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2022 / 03:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2022 / 03:06 / EDT

