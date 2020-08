NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius von 66,30 auf 60,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auch wenn die Fresenius-Aktie derzeit nicht gerade zu den Investment-Lieblingen zähle, zeichne sich der Medizinkonzern durch ein über viele Jahre hin defensives Wachstum aus, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger sollten eine mögliche Herausnahme der Papiere aus dem Eurostoxx-50-Index im September zum Aufbau neuer Positionen nutzen./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / 19:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2020 / 00:15 / BST

