NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel von 74 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzung je Aktie für das Jahr 2022 nach den Zahlen zum ersten Quartal und dem angepassten Ausblick. Diesen Schritt begründete sie mit dem Margendruck, den der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern derzeit verspüre./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 07:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2022 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.