NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC angesichts der gesamtwirtschaftlichen Eintrübung in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong von 510 auf 400 Pence gesenkt.Die Einstufung wurde auf "Underweight" belassen. Er sehe deutlichen Ergebnisdruck aus Hongkong auf die dorthin ausgerichteten Banken HSBC und Standard Chartered zukommen, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem verwies er auch auf die Spannungen zwischen den USA und China. Er zieht weiterhin die Standard-Chartered-Aktien denen der HSBC vor./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2020 / 20:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2020 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.