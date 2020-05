NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 45 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die wichtigste Information während des Calls sei der für das zweite Quartal erwartete operative Verlust (Ebit) von mehr als 100 Millionen Euro gewesen, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie schraubte ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2020 deutlich nach unten./edh/kro

