NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering nach Aussagen des Luxuskonzerns zum Absatz im ersten Quartal von 620 auf 525 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Melanie Flouquet reduzierte daraufhin in einer am Montag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Umsatz und den operativen Gewinn (Ebit) im laufenden Jahr. Im zweiten Quartal dürfte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Fünftel zurückgehen./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / 18:16 / GMT

