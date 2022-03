NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 86 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Aufgrund erwarteter Lieferkettenprobleme des Gabelstaplerherstellers habe er seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für 2022 und 2023 um 18 beziehungsweise 11 Prozent reduziert, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass Kion - wie der Konkurrent Jungheinrich - seine Jahresziele signifikant einschmelzen wird./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2022 / 20:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2022 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.