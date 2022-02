NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kone nach Zahlen von 75 auf 73 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal des Aufzugbauers sei den Erwartungen nahe gekommen, der Ausblick jedoch habe fällige Kürzungen am Konsens zur Folge gehabt, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Ziele aber als konservativ gesteckt an. Die Perspektive für Kone sei nun besser./tih/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2022 / 07:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2022 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.