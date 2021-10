NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin nach Zahlen zum dritten Quartal von 160 auf 150 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Preismacht des Reifenherstellers erstrecke sich weiter über all seine Distributionskanäle, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. 2022, wenn die Nachfrage der Autokonzern wieder anziehen dürfte, rechnet der Experte aber mit einem schwächer werdenden Preismix. Er kürzte daraufhin seine Schätzungen für das kommende Jahr./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2021 / 19:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2021 / 20:07 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.