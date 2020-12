NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Morphosys von 130 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon begründete das niedrigere Kursziel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem zum Euro schwachen US-Dollar. Negativ für das biopharmazeutische Unternehmen wertete der Experte auch den wegen der Virus-Pandemie verzögerten Markteintritt des Krebstherapeutikums und Hoffnungsträgers Monjuvi./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2020 / 21:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2020 / 00:15 / GMT

