NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 725 auf 605 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Streaming-Filmanbieter habe einen enttäuschenden kurzfristigen Ausblick gegeben, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaubt jedoch nicht, dass die erwartete Delle die längerfristig positiven Perspektiven für die Aktie ändert./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2022 / 03:33 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2022 / 04:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.