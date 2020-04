NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis nach Zahlen von 91 auf 84 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Richard Vosser kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognosen für den Pharmakonzern. Er begründete dies mit dem negativen Einfluss durch die Covid-19-Pandemie vor allem auf das Augenheilkunde-Geschäft. Zudem berücksichtigt er einen langsameren Anlauf neuerer Produkte wie Zolgensma, Beovu und Xiidra sowie Währungseffekte./tav/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 00:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.