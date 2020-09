NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Orange SA von 13,5 auf 13,0 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Aus fundamentaler Sicht bleibe die Lage in der Telekommunikationsbranche herausfordernd, wenngleich sich bei seinen favorisierten Unternehmen Wachstumschancen böten, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den französischen Anbieter Orange zählt er nicht dazu. Hier senkte der Experte seine Schätzungen vom kommenden Jahr an. Der anstehende Abschied von Orange aus dem EuroStoxx 50 dürfte den Kurs zudem belasten./tav/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2020 / 00:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2020 / 00:24 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.