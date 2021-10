NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips nach Quartalszahlen von 40,90 auf 36,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe die schon gesenkten Erwartungen verfehlt, wenn man den Beitrag der schwankungsanfälligen Einnahmen aus Lizenzgebühren herausrechne, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Lieferketten-Probleme hätten sich etwas stärker als erwartet ausgewirkt und dürften sich noch bis ins kommende Jahr hinziehen. Die kurzfristigen Konsensschätzungen stünden nun etwas unter Druck./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2021 / 19:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.