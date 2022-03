NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 64 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Stromerzeuger erhalte nur wenig Öl und Gas aus Russland, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit möglicherweise längeren Laufzeiten für Kohlekraftwerke dürfte jedoch eine schlechte Einschätzung der Anlagekriterien Ökologie, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung (ESG) einhergehen./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2022 / 22:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2022 / 00:^15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.