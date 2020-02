NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 156 auf 142 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Luftfahrtsektor sei derzeit für Investoren unattraktiv, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er kürzte wegen der derzeit hohen internationalen Unsicherheiten das Kursziel. Mit einer starken Marktpositionen und unter guter Führung sei der Branchenzulieferer Safran im schwierigen Branchenumfeld aber ein Lichtblick./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2020 / 22:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2020 / 23:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.