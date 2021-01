NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die A-Aktien des Ölkonzerns Royal Dutch Shell von 1800 auf 1700 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Christyan Malek untersuchte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die langfristige Strategie bei der Senkung von Kohlendioxidemissionen. Er habe mehrere Gründe identifiziert, die für einen Kauf der Aktie sprechen - darunter deren attraktive Bewertung./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 21:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2021 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.