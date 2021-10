NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 29 auf 26 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Andreas Willi kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Energiekonzern ein weiteres Mal. Zwar drehten sich die Sorgen vor allem um den Windkraftanlagenhersteller Siemens Gamesa, doch auch für das Gas- und Stromgeschäft liegt der Experte mit seinen Annahmen unter den Markterwartungen für 2022. Trotz des Bewertungsabschlags sieht Willi daher kurzfristig kein Aufwärtspotenzial für die Aktie./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2021 / 21:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.