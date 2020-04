NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Societe Generale von 28 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die französischen Banken könnten im ersten Quartal tendenziell etwas schwächer als die europäische Konkurrenz abgeschnitten haben, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dies könnte sich vor allem bei der Entwicklung des Eigenkapitals bemerkbar machen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2020 / 14:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2020 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.