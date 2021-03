NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer angesichts eines kostspieligen Werbevertrags von 62 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Softwareanbieter für den Fernzugriff auf Computer mache mit Blick auf den Vertrag mit dem englischen Premier-League-Fußballclub Manchester United einen großen Schritt und hoffe, so die Marke voranzubringen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings gehe dies auf Kosten der Margen, weshalb das Management diese für 2021 gesenkt habe. Der Aktienkurs habe dies bereits widergespiegelt und auch sie habe nun ihre Margenschätzung (Ebitda) bis 2023 gekappt./ck/ajx

