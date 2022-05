NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica von 4,30 auf 4,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Akhil Dattani passte sein Bewertungsmodell in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die endlich abgeschlossene Übernahme von Oi durch Telefonica Brazil (Vivo) an. Zudem berücksichtigt er den jüngsten Rückschlag des brasilianischen Real./ag/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2022 / 01:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2022 / 01:53 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.