NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unilever PLC nach Zahlen von 4630 auf 4200 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe das vergangene Jahr schwach abgeschlossen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie senkte wegen des Margendrucks ihre Ergebnisschätzung (EPS) für 2021./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / 08:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2021 / 08:17 / GMT

