NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Valeo nach Zahlen von 26 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Autozulieferer habe ein solides erstes Quartal hinter sich und in allen Produktionsregionen überdurchschnittlich abgeschnitten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass die Jahresziele bestätigt worden seien, zeuge von Zuversicht. Wegen des zunehmenden Risikos in der weltweiten Autoherstellung habe er jedoch sein Kursziel gestutzt./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 21:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / 00:15 / BST

