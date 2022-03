NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 164 auf 160 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick des Spezialchemiekonzerns auf das erste Quartal sei sehr stark ausgefallen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte das Unternehmen die Auswirkungen der deutlich steigenden Rohstoff- und Energiekosten mit einer gewissen Verzögerung und bis Ende 2022 in vollem Umfang zu spüren bekommen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 22:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2022 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.