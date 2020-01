NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Valeo auf seine "Analyst Focus List" aufgenommen. Die Einstufung für die Aktie beließ Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro. Als Argument führte er an dass die Margen des Autozulieferers im Jahr 2020 aufgrund neuer Wachstumsdynamik, vorteilhafterer Rohstoffkosten, stärkerer operativer Hebel und nur zurückhaltender Investitionen weiter anziehen sollten./tih/bek

