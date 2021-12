NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere von Daimler Truck bei einem Kursziel von 48 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der Nutzfahrzeugkonzern der sieben Marken sei auf dem Weg zu höheren Renditen und starken Cahflows, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Er setzt auf Einsparungen, Expansion in neue Märkte und den Elektrifizierungstrend./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2021 / 23:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2021 / 00:15 / GMT

