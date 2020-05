Jürgen Hager: Gold wird wegen der Gelddruckorgien der Notenbanken weiter steigen

Herr Hager, inwieweit hat sich Ihr Sieg beim letztjährigen „Finanzberater des Jahres" ausgezahlt. Hatten Sie mehr Anfragen von neuen Kunden? Oder gab eine positive Resonanz der bestehenden Kunden?

Hager: Die Resonanz war wieder enorm. Es gab Anfragen von Interessenten aus dem ganzen Bundesgebiet. Mir persönlich ist wichtig, dass meine persönliche Anlagephilosophie transparent ist. Der Sieg im Jahr 2020 erfolgte mit dem gleichen Ansatz wie mein Sieg 2014. Seit über zehn Jahren ist meine Anlagephilosophie nachvollziehbar. Das ist wichtig für meine Kunden.

Jürgen HagerProLucra-Chef

Wollen Sie in diesem Jahr erneut teilnehmen?

Natürlich werde ich auch in diesem Jahr wieder teilnehmen. Stellen Sie sich vor, Bayern München gewinnt die Champions-League und tritt im nächsten Jahr nicht mehr an. Die Titelverteidigung steht also an und hier bin ich topmotiviert, wieder ein Spitzenergebnis abzuliefern. Nach zwei Siegen des Wettbewerbs ist dieses Jahr das TRIPLE mein Ziel

Halten Sie Ihre bisherige Anlagestrategie in diesem Jahr weiterhin für aussichtsreich?

Wir leben ja jetzt in „CORONA-Zeiten“. Den Börsenrückgang im März hat meine Anlagestrategie schadlos überstanden. Ich bin ja absoluter Fan von physischem Gold. Der Euro-Preis von Gold steht auf historischem Höchststand und wird aufgrund der Gelddruckorgien von Notenbanken aus meiner Sicht auch weiter steigen. Zudem sind Goldminenaktien günstig bewertet. Mein Ansatz hat sich also auch in den aktuell schwierigen Börsenzeiten bewährt und wird sich auch 2020 weiter bewähren. Warum soll ich dann davon abweichen. „Schuster bleib bei deinen Leisten“ lautet die Devise.

Weitere Infos unter: https://fbdj.fundresearch.de/

powered by