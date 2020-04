Jumhouria-Bank von Libyen geht mit SmartStream zur Zahlungsabstimmung live

SmartStream Technologies, der Anbieter von Lösungen für das Transaction Lifecycle Management (TLM®) im Finanzsektor, gab heute bekannt, dass die Jumhouria Bank, die größte Bank Libyens, die SmartStream-Lösung für die Abstikimmung von Barzahlungen erfolgreich in Betrieb genommen hat; dies war die erste Phase einer zweiphasigen Implementierung zur Konsolidierung und Automatisierung des Abstimmungsprozesses in den 170 Filialen der Bank, mit dem Ziel, eine operative Kontrolle in Echtzeit zu ermöglichen.

Die SmartStream-Lösung für die Abstimmung wird derzeit eingeführt, um manuelle Prozesse in der Jumhouria Bank zu ersetzen und so eine größere Transparenz bei Bargeld-, Karten-, Filial-, Zentralbank- und Zahlungstransaktionen zu gewährleisten. Sie wird der Bank ein neues Maß an Automatisierung und Kontrolle über ihre Transaktionsverarbeitung bieten und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Straight-Through-Processing und einen verbesserten Kundenservice erleichtern.

Nouri Ali Mohamed Aboflega, stellvertretender Generaldirektor der Jumhouria Bank, erläutert: „Wir sind bestrebt, unsere Vision bei der Jumhouria Bank zu verwirklichen und unsere Position als erste Volksbank in der Region aufrechtzuerhalten. Durch kontinuierliche Investitionen in Technologie wollen wir unseren Kunden ein möglichst hohes Serviceniveau bieten. Die erste Phase des Projekts ist ein wichtiger Schritt für uns, und wir sind mit den ersten Ergebnissen äußerst zufrieden. Wir freuen uns darauf, die Branchenexpertise von SmartStream bei den Abstimmungen zu nutzen und so einen Mehrwert für unser Geschäft zu schaffen.“

Roland Brandli, Product Manager, ergänzte: „Wir bieten seit über 40 Jahren Abstimmungslösungen für Banken auf der ganzen Welt an und beobachten derzeit ein zunehmendes Interesse an Abstimmungslösungen im Zahlungsverkehrsbereich und freuen uns, dass wir einen weiteren Kunden haben, der SmartStream in diesem Bereich einsetzt. Wir freuen uns, dass wir als Teil der Strategie der Bank ausgewählt wurden. Die Implementierung in der ersten Phase hat nicht nur eine enorme Menge an historischen Daten abgestimmt, sondern auch den bestehenden Prozess vollständig verändert und sichergestellt, dass alles korrekt verarbeitet wird und Ausnahmen täglich geprüft werden. Die Entscheidung von Jumhouria, unsere Lösung zu implementieren, ist ein weiterer Beweis dafür, dass SmartStream bei Abstimmungslösungen nun fest als Anbieter der Wahl in der gesamten MENA-Region etabliert ist.“

Die SWIFT-zertifizierte, modulare Anwendung von SmartStream erfüllt die Anforderungen von Instituten aller Größenordnungenin den Bereichen Abstimmung und Ausnahmemanagment. Sie bietet eine größere Kontrolle über das Transaktionsmanagement, während ihre flexiblen Einsatzoptionen Finanzinstitute und Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Markteinführungszeit erheblich zu verkürzen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200420005823/de/

