Junge US-Technologieaktie mit Dreifachboden!

Opendoor Technologies ist ein US-amerikanisches Onlineimmobilienunternehmen mit Sitz in San Francisco. Es macht Immobilienverkäufern über ein Online-Verfahren Bargeldangebote für Immobilien, verbessert und repariert die gekauften Immobilien und bietet sie erneut zum Verkauf an.

Die Maximalausdehnung der Abwärtskorrektur von Februar bis Mai dieses Jahres beträgt sage und schreibe 65 %. Typisch für den Technologiesektor: Eingestreute massive Preiskorrekturbewegungen. An dem Chartbild gefällt mir, dass die Abwärtskorrektur in einem bullischen Keil abgelaufen ist und das Kursgeschehen aus dem Keil mit einem Dreifachboden seit 13.Mai seitwärts herausläuft. Steigt Opendoor auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 18,70 USD an, aktiviert das ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionsziel 29 USD. Derzeit notiert die Aktie unter 18,70 USD, sie ist aus charttechnischer Sicht jetzt also noch kein Kauf.

(Mit dicken, blauen Pfeilen visualisiere ich Signale, die m.E. stark sind. Mit dicken, schwarzen moderate bis gute Signale. Mit dünnen, grauen visualisiere ich schwache Signale.)

51.080 aktive Anlegerinnen und Anleger folgen mir : https://go.guidants.com/de/#c/harald_weygand

Meldet euch kostenlos an. Guidants ist die Kommunikations-, Analyse- und Handelsplattform im deutschsprachigen Internet. Dort poste ich mehr Analysen und Trades. Täglich!

Opendoor Technologies

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)