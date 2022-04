Just Eat erwägt Verkauf der US-Tochter Grubhub

Amsterdam (Reuters) - Europas größter Essenslieferdienst Just Eat Takeaway.com hat eine 180-Grad-Drehung gemacht und seine erst 2021 übernommene US-Tochter Grubhub ins Schaufenster gestellt.

Konzernchef Jitse Groen erklärte am Mittwoch, Banken mit dem möglichen Verkauf von Grubhub und der Prüfungen aller weiterer Optionen wie Partnerschaften beauftragt zu haben. "Wir sind in Gesprächen mit Leuten in diesem Zusammenhang (einem Verkauf), aber ich muss warnen, dass dies nicht automatisch zu einer Transaktion führt", sagte der Manager.

Der Just-Eat-Großaktionär Cat Rock hatte im Herbst für einen Verkauf von GrubHub plädiert. Eine Veräußerung - oder auch eine Ausgliederung - würde die Bewertung von Just Eat steigern, hieß es zur Begründung. Cat Rock hält 6,5 Prozent an Just Eat.

Die "Lieferando"-Mutter hatte erst im Juni 2021 die Übernahme von Grubhub für 7,3 Milliarden Dollar abgeschlossen. Das Management äußerte sich überzeugt davon, die richtige Strategie für Just Eat wie auch für Grubhub gewählt zu haben.

Die Just-Eat-Aktien, die seit einem Allzeithoch von über 100 Euro im Oktober 2020 zwei Drittel ihres Wertes verloren haben, stiegen am Mittwoch um 7,6 Prozent auf 28,08 Euro. Der Marktwert von 5,3 Milliarden Euro liegt damit allerdings unter dem Kaufpreis für Grubhub.

JUST EAT DAMPFT UMSATZZIEL EIN

Nach leichten Einbußen bei den Bestellungen zum Jahresauftakt hat Europas größter Essens-Lieferdienst seine Jahresziele eingedampft. Der Vorstand erwartet 2022 nun ein Wachstum des Transaktionsvolumens (GTV) im mittleren einstelligen Prozentbereich statt im mittleren zweistelligen Bereich. Die bereinigte operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) soll in einer Spanne zwischen minus 0,5 bis 0,7 Prozent liegen. Im ersten Quartal lagen die Bestellungen mit 267,1 Millionen Euro ein Prozent unter dem von Lockdowns geprägten starken Vorjahresquartal.