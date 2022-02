Justizminister: EU-Kommission muss bei Rechtsstaatsverstößen handeln

BERLIN (dpa-AFX) - Die EU-Kommission muss nach Auffassung von Bundesjustizminister Marco Buschmann alle Möglichkeiten nutzen, um Verstöße gegen den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit in Europa zu ahnden. "Mit dem heutigen Tag steht endgültig fest: Der EU-Rechtsstaats-Konditionalitätsmechanismus ist mit dem Unionsrecht vereinbar - das ist eine sehr gute Nachricht", sagte der FDP-Politiker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Die Kommission hat die Möglichkeit, effektiv gegen Rechtsstaatsverstöße in der EU vorzugehen, die den Haushalt und den Schutz der finanziellen Interessen der Union gefährden, und nach meiner festen Überzeugung muss sie dies auch tun." Der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit dürfe in der EU niemals Verhandlungsmasse sein.

Der Europäische Gerichtshof hatte zuvor eine neue Regelung zur Ahndung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in EU-Ländern für rechtens erklärt. Die Richter in Luxemburg wiesen Klagen von Ungarn und Polen ab. Konkret geht es um eine "Verordnung über die Konditionalität der Rechtsstaatlichkeit", die seit Anfang 2021 in Kraft ist. Sie soll dafür sorgen, dass Verstöße gegen rechtsstaatliche Prinzipien wie die Gewaltenteilung nicht mehr ungestraft bleiben. Die EU-Kommission kann vorschlagen, die Auszahlung von Mitteln aus dem EU-Haushalt zu kürzen.

Zusammenhalt und vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Europäischen Union könne es nur auf Grundlage geteilter Werte und Prinzipien geben, sagte Buschmann. "Wo die Unabhängigkeit der Gerichte in Frage gestellt wird, wo Korruption nicht bekämpft wird, ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht möglich", betonte er. Der Konditionalitätsmechanismus sei Ausdruck dieser Überzeugung.