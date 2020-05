Justizminister wollen Digitalisierungskurs fortsetzen

HAMBURG/BREMEN (dpa-AFX) - Justizminister mehrerer Bundesländer haben sich für einen konsequenten Ausbau der Digitalisierung bei Gerichten, Staatsanwaltschaften und im Justizvollzug ausgesprochen. Die Corona-Pandemie sollte als Ausgangspunkt für eine zügige und flächendeckende Ausstattung der Justiz mit Technik für die Nutzung von Videokonferenzen verstanden werden, heißt es in einer Erklärung der Länder Berlin, Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zu prüfen sei auch, inwieweit Möglichkeiten der Telemedizin die medizinische Versorgung im Justizvollzug verbessen könnten. Die Beschlussvorlage soll am Montag in die Videokonferenz der Justizminister eingebracht werden, die sich unter anderem mit dem Thema Digitalisierung befasst./hr/DP/stw