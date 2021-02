Justizministerin - Keine Beschränkungen für Geimpfte ohne Übertragungsrisiko

Berlin/London (Reuters) - Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) macht Geimpften ohne Ansteckungsrisiko für andere Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr zur Normalität.

"Wenn wir wissen, dass die Impfung tatsächlich dazu führt, dass man nicht mehr infektiös ist, dann gibt es auch keinen Grund mehr, die Grundrechte einzuschränken", sagte die SPD-Politikerin den TV-Sendern RTL und ntv am Montag. Eine vorläufige israelische Studie hatte am Wochenende erstmals gezeigt, dass der Impfstoff von Biontech und Pfizer Ansteckungen anderer zu fast 90 Prozent verhindert. Lambrecht wies aber darauf hin, dass die Datenlage für Gewissheit noch nicht ausreiche. Allerdings hatte auch das britische Gesundheitsministerium erklärt, erste Daten zeigten ein deutlich geringeres Risiko von Ansteckungen durch Geimpfte.

Das Haupt-Gegenargument in der Debatte über Sonderrechte für Geimpfte war bislang, dass unklar sei, ob diese das Virus weitertragen könnten oder nicht. In Deutschland haben zudem erst etwa vier Prozent der Menschen zumindest eine erste Impfung bekommen. Allerdings ist abzusehen, dass diese Zahl in den kommenden Wochen wegen umfangreicherer Impfstoff-Lieferungen stark steigen wird. Außerdem will Gesundheitsminister Jens Spahn prüfen, ob die bereits über zwei Millionen Menschen mit überstandener Corona-Erkrankung lediglich einen Impftermin benötigen, um das Immunsystem noch einmal zu aktivieren. Das würde das Impfen weiter beschleunigen.

Großbritannien geht davon aus, dass die fortgeschrittene Impfkampagne im Land mit den zuletzt deutlich gesunkenen Infektionszahlen zusammenhängt - auch weil Geimpfte womöglich das Virus nicht mehr weitertragen. Israel räumt Geimpften über einen sogenannten "Grünen Pass" bereits umfangreiche Sonderrechte ein.

Der Reiseveranstalter Alltours hatte bereits angekündigt, voraussichtlich ab Herbst nur noch Geimpfte in seinen Hotels zuzulassen. Lambrecht sagte, sie rechne damit, dass diese Gruppe weiter Sonderrechte bekomme: "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Hoteliers oder Gastronomen sagen, für Geimpfte ist der Zugang möglich." Für Menschen mit einem negativen Schnelltest müsse dies jedoch auch gelten.