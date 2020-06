Justizministerin Lambrecht empfiehlt Corona-App auch für Kinder

Berlin (Reuters) - Bundesjustizministerin Christine Lambrecht empfiehlt die Installation der neue Corona-App auch auf den Smartphones von Kindern.

"Aus meiner Sicht ist die Corona-Warn-App für Kinder mit Smartphones genauso zu empfehlen wie für Erwachsene", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" (Dienstagsausgabe) in einem Vorabbericht. Wichtig sei die Einwilligung in die Nutzung Tracing-App. Diese könnten Personen ab 16 Jahren selber erteilen, bei allen jüngeren Personen brauche es die Einwilligung eines Elternteils. Die Entscheidung darüber, ob die App auch auf den Smartphones der Kinder installiert werde, müsse allerdings am Ende jede Familie selbst beurteilen und entscheiden. Die Bundesregierung betonte vor dem geplanten Start am Dienstag erneut die Freiwilligkeit der Nutzung der von SAP und der Deutsche-Telekom-Tocher T-Systems entwickelten App.