Juvenescence ernennt Dr. Grazia Piizzi zur Chief Scientific Officer

Juvenescence Limited („Juvenescence“), ein führendes Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften mit Fokus auf der Verbesserung der Gesundheit und Verlängerung der menschlichen Lebenserwartung, meldete heute, dass sich Dr. Grazia Piizzi, PhD, seinem Executive Management Team als Chief Scientific Officer angeschlossen habe.

Juvenescence baut auf einem neuen Verständnis der zugrundeliegenden biologischen Ursachen für die Alterung auf und entwickelt Therapien, die auf Belegen beruhen und durch die Wissenschaft unterstützt werden. Es konzentriert sich darauf, die gesunde Lebensspanne von Menschen zu verlängern, indem in erster Linie Alterskrankheiten vorgebeugt wird. Das Team von Juvenescence umfasst sehr erfahrene Arzneimittelentwickler, Unternehmer, Vermarkter und Erfinder mit einer langen Erfolgsgeschichte im Pharmazeutik- und Verbrauchergesundheitssektor.

Dr. Piizzi verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der globalen Pharmazeutik- und Biotech-Industrie. Zuletzt war sie SVP von Small Molecules R&D und Head of Inflammation bei dem Vorzeigepionier-Start-up, Cygnal Therapeutics, welches die Verknüpfungen von peripheren Neuronen und Erkrankungen decodiert (2019-2021). Davor hielt sie die Position der Executive Director, Head of Molecular Invention, bei Merck Cambridge (2017-2019) zur Einrichtung des neuen Exploratory Science Center (ESC) und zur Aufstellung eines multidisziplinären Teams und einer Plattform, um Möglichkeiten bei Infektionskrankheiten, im Mikrobiom und bei Immun-Krebs-Mikrobiom-Interaktionen zu erkennen. Dr. Piizzi war darüber hinaus 10 Jahre Teil der führenden globalen Teams von Novartis in Cambridge und Basel, wo sie von der Ziel-ID bis zur Auswahl klinischer Kandidaten in mehreren Krankheitsbereichen zuständig war.

Dr. Greg Bailey, CEO von Juvenescence, sagte: „Die Alterung ist ein unglaublich komplexer biologischer Vorgang, bei dem mehrere Pathologien unsere Fähigkeit für ein gesundes Leben beeinträchtigen. Für jedes Unternehmen, das die Art, wie wir altern, angehen und verändern möchte, sodass wir gesünder und länger leben können, gilt, dass man sehr erfinderisch und innovativ sein und Kombinationen aus Therapien einsetzen muss. Dr. Piizzi passt außerordentlich gut zu uns, aufgrund ihrer Vorstellungskraft und Neugier, die auf einer strengen wissenschaftlichen Disziplin beruhen. Juvenescence hat Glück, dass sich jemand mit diesen Qualitäten als unsere CSO anschließt. Es gibt eine Reihe von Bereichen, die für uns künftig von Bedeutung sein werden, und der Werdegang von Dr. Piizzi wird diese Möglichkeiten beschleunigen und optimieren.“

Dr. Piizzi sagte: „Ich konzentriere mich auf den Aufbau des Portfolios, wobei das Unternehmen neue Fähigkeiten, Assets und Technologien erhält. Die Wissenschaft verändert die Art, wie wir die Alterung und altersbedingte Erkrankungen betrachten. Ich werde mit einem talentierten Team zusammenarbeiten, um aus dieser Wissenschaft echte Produkte und Therapien zu machen, die Leben verändern können.“

Über Juvenescence Ltd.

Juvenescence Limited ist ein Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften und entwickelt Therapien zur Verbesserung der Gesundheit und Verlängerung der menschlichen Lebenserwartung. Es wudre von Jim Mellon, Dr. Greg Bailey und Dr. Declan Doogan gegründet und sein Team besteht aus sehr erfahrenen Arzneimittelentwicklern, Unternehmern und Erfindern mit einer langen Erfolgsgeschichte im Sektor der Biowissenschaften. Durch die Einlizenzierung neuer Präparate aus der Wissenschaft und Industrie oder die Bildung von Joint Ventures wird Juvenescence neue Unternehmen, die sich mit Therapeutika zur Lebensverlängerung beschäftigen, schaffen, mit ihnen zusammenarbeiten oder in sie investieren, um Therapeutika zu entwickeln, die die Lebenserwartung steigern können. Juvenescence glaubt, dass jüngste Fortschritte in der Wissenschaft unser Verständnis über die Biologie der Alterung erheblich verbessert haben, und sucht nach Wegen, Therapeutika zu entwickeln, die Teile des Alterungsprozesses verlangsamen, anhalten oder potentiell umkehren können.

David Ellam

juvenescenceir@juvlabs.com