K+S - Aktienkurs zieht nach Prognoseerhöhung weiter an

K+S erhöht Ausblick für 2022 und sieht nun ein Ebitda von 2,3 EUR bis 2,6 Mrd. EUR (bisher: 1,6 bis 1,9 Mrd. EUR) sowie einen bereinigten Free Cashflow von 1,0 bis 1,2 Mrd. EUR (bisher: 0,6 bis €0,8 Mrd. EUR).

Die K+S-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 4,498 EUR aus dem März 2020 in einer steilen Rally. Dieser nimmt inzwischen Züge einer Fahnenstange an. Der Anstieg ist fast schon senkrecht, insbesondere seit dem Ausbruch über den Widerstand bei 15,02 EUR. Dieser erfolgte erst vor vier Monaten. Inzwischen hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt. Auch heute kommt es nach der Prognoseerhöhung zu einem weiteren Anstieg von aktuell 4,23 %.

Die Aktie ist nach dem Anstieg der letzten Woche stark überkauft. Der RSI 14 (Monatsbasis) nähert sich den Extremwerten aus dem Juni 2008 an. Die Kerze des laufenden Monats liegt beinahe komplett oberhalb der Bollinger Bänder.

Auf Tagesbasis zeigen sich im RSI (14) leichte bärische Divergenzen. Hier liegt die heutige Kerze zu einem kleinen Teil oberhalb der Bollinger Bänder.

Wie hoch denn noch?

Die aktuelle Rally nimmt extreme Ausmaße an. Die nächste größere Hürde liegt bei 40,28 EUR. Aber dieser stark überkaufte Zustand dürfte die Aktie in Kürze in eine größere Konsolidierung zwingen. Ein Startpunkt dieser Konsolidierung lässt sich kaum bestimmen. Es wäre nicht verwunderlich, wenn eine solche Konsolidierung lange andauert oder einen größeren Rücksetzer mit sich bringt. Die Aktie könnte dabei an den gebrochenen Abwärtstrend ab dem Allzeithoch zurückfallen. Dieser liegt aktuell bei 17,94 EUR. Die Konsolidierung könnte aber auch über die Zeit erfolgen. Dann würde der Wert auf hohem Niveau über Monate, vielleicht sogar Jahre seitwärts laufen. Nach Abschluss der erwarteten Konsolidierung sind weitere Kursgewinne in Richtung Allzeithoch möglich.

Kritisch für die Bullen wäre nach aktuellem Stand erst ein Monatsschlusskurs unter 15,02 EUR. Dann droht ein Abverkauf der kompletten Rally seit März 2020.

Fazit: Die aktuelle Fahnenstange dürfte in Kürze enden. Anschließend ist mit einer großen Konsolidierung zu rechnen.

