K+S beim Verkauf seines Salzgeschäfts auf der Zielgeraden

Düsseldorf (Reuters) - Der unter einem hohen Schuldenberg ächzende Salz- und Düngemittelhersteller K+S steht kurz vor dem Verkauf seines amerikanischen Salzgeschäfts.

K+S befinde sich "in sehr fortgeschrittenen Verhandlungen mit Stone Canyon Industries Holdings LLC" über einen Verkauf der Einheit, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Kaufpreis solle rund 3,2 Milliarden Dollar betragen. Verträge seien aber noch nicht unterzeichnet worden, hieß es weiter.

K+S als weltgrößter Salzproduzent hatte im März angekündigt, sein Salzgeschäft in Nord- und Südamerika komplett abgeben zu wollen. Damit will K+S beim Abbau seines hohen Schuldenbergs vorankommen, der durch eine neue Kali-Mine des Unternehmens in Kanada angeschwollen war. K+S will sich auf das Geschäft rund um Dügenmittel konzentrieren.