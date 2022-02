K+S: Die fundamentale Lage stimmt, das Momentum bleibt positiv – Aktie lässt sich nicht von Markt-Turbulenzen beeindrucken und klettert weiter

Der Kali- und Salzkonzern K+S gilt bereits seit einigen Monaten als Profiteur der Sanktionen gegen Belarus.Eine entsprechend attraktive Anlagestory hat sich seit Sommer letzten Jahres für die Papiere ergeben. Aus Sicht von 12 Monaten konnte die Aktie über 90 Prozent Plus machen.

Neben dem umfassenden Konzernumbau und Sparmaßnahmen hilft die Lage am Kalisalzmarkt derzeit enorm. Nachdem inzwischen auch der norwegische Yara-Konzern die Kali-Importe aus Weißrussland eingestellt habe, werde der Preisauftrieb für Kalidünger immer größer, schrieben die Autoren im aktuellen Bernecker-Aktionärsbrief.

Die Yara-Aktien befinden sich seit Herbst 2021 ebenfalls im Aufwärtstrend. An der Börse in Oslo gewannen sie am Donnerstag mehr als ein Prozent. K+S weisen heute ein Plus von 3 Prozent auf und nähern sich damit wieder dem Mehrjahreshoch aus Mitte Januar bei knapp 19 Euro.

Auch charttechnisch spricht Vieles für ein weiter positives Momentum. Nachdem die Aktie zum Jahresende ihren 50-Tage-Trend als Unterstützung festigen konnte, hat sich nun zum Monatswechsel auch der kurzfristige 21-Tage-Trend als funktionierende Unterstützung gezeigt. Von den allgemeinen Markt-Turbulenzen lässt die Aktie sich wenig beeindrucken.

